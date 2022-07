Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová ve Varech: Takhle hrdličky vrkaly na kolonádě

Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová Michaela Feuereislová

Kdo se neobjeví na karlovarském filmovém festivalu, jako by nebyl. A když už Ondřej Brzobohatý (39) a Daniela Písařovicová (43) neměli příležitost se předvést na slavnostním zahájení, tak vyrazili aspoň na procházku po kolonádě.

Zamilovaný pár dorazil do lázeňského města v sobotu a místo toho, aby se objevili na hvězdných párty, kterých bylo první víkendový den jako naseto, věnovali se sami sobě. Jak se říká: mladá láska to je ráj, ať už je vám osmnáct anebo už jste ve středním věku.

Když neměli Ondřej s Danielou oči jen pro sebe, zapózovali společně fotografům. Neoblékli žádné módní výstřelky, ale běžný casual styl, v němž si můžete sednout do kina, do restaurace anebo si právě vyjít za krásného počasí na procházku. Jak jim to slušelo se můžete podívat v naší fotogalerii. ■