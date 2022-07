Takhle ji z červeného koberce neznáme: Jitka Schneiderová musela vysvětlovat, co má vlastně na sobě

Jitka Schneiderová Super.cz

Nezvolila totiž klasickou róbu, ale dress codu black tie dostála v modelu, jehož součástí byly kalhoty. "I tohle je velká večerní, nemůže mít každý velké šaty jako některé moje kolegyně. S návrhářkou Ivanou Mentlovou a stylistou Honzou Pokorným jsme se rozhodli to udělat trochu nijak, takže jsou to dlouhé večerní kalhoty s korzetem a má to trochu vlečku. Je to šité pro mě na míru," popsala nám Jitka, co má vlastně na sobě, a v našem videu vysvětlila, že modelu přizpůsobila i účes.

A jaký program ji na festivalu čeká? "Mám tady nějaká charitativní setkání, pracovní schůzky, stihneme i nějaké filmy, nemáme to jenom o večírcích. A hlavně se těším na všechny holky, které tady potkám, protože se přes rok moc nevidíme," vypočítala Jitka, která plánuje na festivalu zůstat tři dny. ■