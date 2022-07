Nejodhalenější model zahájení filmového festivalu! Bývalá žena českého miliardáře neměla konkurenci

Eliška Dospivová Super.cz

"Ušila mi je moje švadlenka, navrhla jsem si je sama," řekla Super.cz Eliška Dospivová. "To jsem já, to je můj styl," usmála se Eliška, která na sobě tvrdě maká a tělo má pevné jako skála.

"Ještě by bylo co zlepšovat, vždycky je co zlepšovat. Je to kombinace dřiny a také vděčím genům. A správné životosprávy, bez toho by to nešlo. Cvičím kvůli tělu a také kvůli zdraví. Jím všechno, ale s mírou," vysvětlila načerveném koberci bývalá modelka.

Dospivová si užila zahajovací ceremoniál a v neděli z Varů odjíždí. Čeká ji dovolená s rodinou. "Odlétám na dovolenou na Sardinii. Holčičky už tam mám, letím za nimi," dodala maminka dvou dcer. ■