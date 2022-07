To bylo o fous! Tereza Ramba měla co dělat, aby uhlídala vnady! Takhle odvážná nebyla nikdy předtím

Tereza Ramba Super.cz

"Od té doby, co mám vedle sebe manžela, nebojím se ničeho a je mi všechno vlastně jedno. Šaty mi vybral manžel, tak jsem si je vzala," řekla Super.cz Ramba, která předevčírem oslavila 33. narozeniny.

Bez manžela Matyáše by v takovém modelu na veřejnost nesměla. "To by samozřejmě nemohla," usmál se Matyáš. Ramba přijela s rodinou do Varů na čtyři dny. S sebou mají i dceru Miru a syna Mikoláše. "Projdeme se po koberci a pak půjdeme zase za dětičkama. Jsme tady na tři noci, čtyři dny. Děti jsme dali babičkám, dali jsme se do gala a zase poběžíme za nimi," dodala herečka. ■