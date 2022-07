Jedna z nejkrásnějších českých hereček propaguje udržitelnost: Ve Varech vynesla róbu s odhalenými zády po kamarádce

Jenovéfa Boková Super.cz

Krásná herečka Jenovéfa Boková (30) je na karlovarském filmovém festivalu pravidelným hostem. Letos se nepřijela jen do kina, bavit se u pivka a setkávat se s přáteli. V hlavní soutěži je totiž film Slovo, v němž si zahrála, takže je součástí filmové delegace.

"Hlavně chci, aby se tomu filmu dařilo, ať už dostane cenu anebo ne. Je to druhý film Beaty Parkanové, díky které jsem dostala Českého lva, takže jí i jejímu filmu moc fandím. Mám tam menší roličku, ale to neznamená, že ten film pro mě není důležitý. Je velké plus, když tady můžete něco prezentovat," řekla Super.cz herečka.

Jenovéfa na slavnostní večer zvolila sametovou róbu, kterou neoblékla jako první. "Jsou to šaty od Anna Rekua, moc se mi líbily, když je měla na sobě kamarádka na jiné premiéře. Napsala jsem jí, jestli jí to nebude vadit, odepsala, že ne, tak to mám dovolené," propaguje i ona trend udržitelnosti. ■