Takhle ji všichni milují: Jiřina Bohdalová (91) rozdávala ve Varech úsměvy, šaty si navrhla sama

Jiřina Bohdalová Super.cz

"Zdržím se tady tři dny, do pondělí. To je, myslím, pro mě akorát. A jak budu trávit čas? Kdo mi co poradí, tam půjdu," řekla Super.cz s tím, že by ráda viděla i nějaký film. "Ale jestli mi lístky nepropadnou, to nevím, Tady je to takové proměnlivé. Někdo vás pozve na kafíčko, a už je program pryč," smála se.

I když je herečka spíš kalhotový typ, na slavnostní příležitost oblékla dlouhé šaty doplněné lehkým kabátkem. Z části si je dokonce sama navrhla. "Ta spodní část je stará, vrchní nová. Říká se, že se musí šetřit. A tu látku jsem si sama koupila a sama si to nechala ušít, nic si nepůjčuji," doplnila Bohdalová. ■