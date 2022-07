Krásná Taylor Swift se bude vdávat! Měla tolik slavných ex, ale víte, komu nakonec kývla na žádost o ruku?

Taylor Swift a Joe Alwyn se budou brát. Profimedia.cz

O zpěvačce Taylor Swift (32) se v posledních letech zdaleka nepsalo tolik jako v minulosti. Lví podíl na tom měla skutečnost, že se usadila po boku jednoho muže, což bylo na hony vzdálené od jejího předešlého života, kdy šla ze vztahu do vztahu a jedno slavnější jméno střídalo druhé. Jak se zdá, štěstí zpěvačka konečně našla až s tím možná nejméně známým - britským hercem Joyem Alwynem (31).

Podle deníku The Sun a jeho zdroje z okolí Joeho se dvojice zasnoubila, a to dokonce už několik měsíců nazpět. Po zpěvaččiných zkušenostech s propíráním jejích dřívějších vztahů ale zřejmě nestojí o publicitu a nemá potřebu se ani o radostné okamžiky dělit se světem. Taylor údajně svůj krásný zásnubní prsten rovněž nosí pouze v soukromí, doma za zavřenými dveřmi.

„Taylor a Joe jsou neskutečně štastní a moc a moc zamilovaní. Zasnoubení jsou už několik měsíců, ale řekli to jen svým nejbližším. Rodině a starým přátelům, kterým důvěřují. Každý se zapřísahal, že to neprozradí. Jen hrstka lidí také zná detaily ohledně svatby a Taylor dokonce o zásnubách neřekla ani některým lidem z jejího týmu,“ prozradil zdroj pro The Sun, který tedy zřejmě přísahu porušil.

Taylor se s Joem seznámila v roce 2016 na akci Met Gala a randí spolu tedy už více než pět let. Před pár dny společně trávili romantickou dovolenou na Bahamách, kde se k sobě chovali jako čerstvě zamilovaní.

V minulosti to přitom zpěvačce nevyšlo například se zpěváky Joem Jonasem, Johnem Mayerem, Harrym Stylesem, ani s dýdžejem Calvinem Harrisem či herci Taylorem Lautnerem, Jakem Gyllenhaalem nebo Tomem Hiddlestonem. ■