Párty, na které se všichni opijí do bezvědomí? Petra Janů promluvila o plánovaných oslavách

Petra Janů Foto: Lenka Vítovcová

O klasickém slavení, ala „pařba roku“ nemůže být ale vůbec řeč. Musí být totiž ve formě, a hlavně na to nebude mít ani moc času. „Já mám už odslaveno a myslím si, že to není o tom, že se udělá nějaká monstr párty, kde se všichni opijí do bezvědomí. To rozhodně neplánuju. Naopak, budu slavit prací a na to se moc těším,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, jejíž tři a půl oktávy silný hlas byl svého času jedním z nejslavnějších u nás.

„Slavím 50 let na scéně, což už samo o sobě je důvod k připomenutí, a pak 2x 35 let na světě. To bych sice zase až tak nezmiňovala, ale nějak se mi to nedaří tajit,“ podotkla se širokým úsměvem Petra Janů, která je pověstná svým smyslem pro humor. „A jedna půlka je hezčí než druhá,“ dodala s humorem sobě vlastním.

Měsíc před svými narozeninami, tedy 19. října oslaví dvojí výročí v pražské Lucerně velkým koncertem, jenž bude průřezem její kariéry. Hlavním hostem bude její kamarád, kolega a taky letošní jubilant Petr Janda (80).

V den svých narozenin, 19. listopadu, bude taky zpívat. „To mám koncert se svou kapelou Amsterdam v divadle v Jablonci. Jak jinak slavit než prací, a zpěvem, tedy tím, co celý život dělám a pořád mě hrozně baví. To je jasné, že si s kapelou a mým skvělým týmem připijeme a popřejeme si vzájemně hlavně zdraví, protože nic na světě není důležitější, ale pařba až do rána rozhodně nebude. To bych už ve svém věku nedala a musím být čerstvá.

Jak sama říká, práce má zaplaťpánbůh dost. „Teď v létě mě čekají i festivaly. A chystám se svým manažerem a dlouholetým kamarádem Reném Kekelym a dalšími lidmi dva zásadní projekty, týkající se mých výročí. O těch zatím ještě nemůžu mluvit, ale moc se na to těším,“ prozradila zpěvačka.

Jinak většinu času tráví na své jihočeské chalupě uprostřed lesů. Na pár dní si odskočí do milovaného Řecka, kde kvůli covidové pauze dva roky nebyla, ale pak bude brázdit Čechy i Moravu a potěší tisíce fanoušků svými popovými i rockovými hity. ■