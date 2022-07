Hvězda Ulice Eliška Hanušová bude dva měsíce bez práce: S ročním synem vyráží na cestu po Evropě

Eliška Hanušová TV Nova

Se začátkem letních prázdnin ale začalo několikatýdenní volno také hercům nekonečného seriálu a herečka ho využije beze zbytku. I s ročním synem se chystá na cesty. „Už minulý rok jsme se rozhodli, že celé letošní léto budeme trávit jako rodina mimo Českou republiku. Kryštof se odvelel na rodičovskou a já si udělala pauzu v natáčení i v divadle. Budeme tedy více než dva měsíce cestovat po Evropě,“ svěřila se Super.cz Eliška Hanušová.

A co je k výpravě po Evropě vedlo? „Když se nám narodil syn, pochopili jsme, jak rychle ten čas utíká. Kryštof trávil většinu týdne v práci a já doma šílela na mateřský. Ani se nenadějete a půl roku uteče jak voda a vy jen z fotek a videí vzpomínáte, jak malý to miminko bylo. Proto jsme se rozhodli odložit na čas všechny povinnosti, trochu zpomalit a věnovat se rodině. Ještě nikdy jsme nebyli tak dlouho bez práce a plánů, mimo domov, a ještě ke všemu s malým! Jsem sama hrozně zvědavá, co nám to přinese,“ prozradila herečka s tím, že po návratu má v plánu vrátit se opět do divadla a před kameru.

„Do divadla se naplno vracím hned od 1. září a Ulice na sebe nenechá dlouho čekat. Věřím, že tak dlouhý odpočinek bude osvěžující, ale už jen kvůli penězům se nedá dovolenkovat věčně. Navíc svoji práci miluju a už teď se zase těším zpátky,“ dodala oblíbená herečka. ■