A je to tady: Beyoncé je na novém albu téměř nahá. A z jejího hrudníku se tají dech!

Beyoncé chystá velký návrat s novým albem Renaissance.

Asi první, co každého na snímku zaujme, je kůň, který vypadá, jakoby jím procházely blesky či elektrický proud. Záhy ale zraky každého chtě nechtě musí spočinout na oblasti hrudníku zpěvačky. Ta si ňadra zakrývá pouze z části, a tak je téměř celé odhalené. Dechberoucí je přitom hlavně jejich velikost. Hrudník jakoby během zpěvaččiny kariérní pauzy záhadně nabyl na objemu hned o několik čísel.

Tato oblast ale není zdaleka to jediné, co dává Beyoncé na odiv, a tak je jasně vidět, v jak senzační formě ji během jejího comebacku můžeme očekávat.

Beyoncé na albu pracovala několik let, převážně v době koronavirové pandemie. Podle její maminky to bylo často až do noci, dávala si prý záležet na každém songu a často se jí ptala na názor. První song s názvem Break My Soul je ostatně již k vidění na internetu.

„Vytváření tohoto alba mi umožnilo nalézt místo ke snění a úniku v době, která byla pro svět děsivá,“ přiznala zpěvačka, která doufá, že fanouci v její hudbě najdou především radost.



