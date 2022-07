Eva Burešová byla nesvá z líbání před kamerou. Podívejte se na klip s těhotnou herečkou a jejím rytířem Přemkem Forejtem

Eva Burešová - Žena z oceli

A proto není divu, že se tihle dva pustili do další práce v podobě nového songu a videoklipu s názvem Žena z oceli. Vládne v ní mečem Eva Burešová se svým partnerem Přemkem Forejtem (35).

„Přemkovi to neuvěřitelně slušelo a byl nesmírně šikovný,“ prozradila po natočení klipu herečka, kterou ale na natáčení snad poprvé přepadl stud. „Musím říct, že jsem byla zaskočená z toho pocitu, že nemusím předstírat před kamerou lásku. Když točím ZOO s Robertem Urbanem, tak to je jasný – hrajete, máte kolem sebe tři kamery, na to jsem zvyklá. Ale že někdo točí mou opravdovou lásku, když se líbáme, hladíme, z toho jsem byla nesvá,“ přiznala.

Natáčení klipu vznikalo pod taktovkou Václava Noida Bárty. „Dělám všechno sám. Naštěstí mám fyzičku, takže to udýchám. Je to jednodušší než to vysvětlovat ostatním. Jen já vím přesně, jak to má být,“ směje se Noid, který měl podobu klipu v hlavě už v okamžiku, kdy skládal hudbu.

„Přesně si to v hlavě vysním a pak to natočím. Musím říct, že jsem šťastný, když se mi to opravdu podaří dát dohromady. Plním si tak své sny. Navíc je to dobový klip a jeho natočení mě utvrdilo v tom, že přesně takový typ filmů mě baví. Jednou bych se tomu rád věnoval naplno,“ přiznává muzikant, kterému hlavní aktérka Eva Burešová do práce nemluví.

„Ne, Evě vždy řeknu svou představu, jak bude co vypadat, a ona se vším souhlasí. V okamžiku, kdy točíme, tak jí nemusím nic říkat. Nemusím ji režírovat, jak co má zahrát, a už vůbec ne zazpívat. Má pro to cit a přesně to ví,“ libuje si.

Celé natáčení trvalo dva dny a jedna malá komplikace se přece jen na cestě objevila. „Nezkontroloval jsem si jeden záběr a až pozdě jsem přišel na to, že je nepoužitelný. Měl na něm být Přemek, který leží na zemi a z dronu na něj kouká Boží oko. No, nedalo se nic dělat, sehnali jsme dubléra a natočili to s ním. Víte, já bych si to neodpustil. Těch pět vteřin by mě mrzelo do konce života.“ Tak poctivý je Vašek ve své práci, kterou miluje.

„Mě tohle natáčení moc bavilo, obzvláště ty bojové scény, to já miluju. Byl jsem moc rád, že mi pomáhal Petr Nůsek, je to odborník na zbraně, bojovou choreografii a jeho potřebná ruka byla k nezaplacení. Dokonce jsem neodolal a v klipu si zahrál. Takže až uvidíte týpka, co sejme Přemka holí, tak to jsem já,“ směje se Noid, který už má samozřejmě v plánu další práci.

„Až Evička splní svůj velký úkol, který ji teď čeká, a bude se na to po narození miminka cítit, natočíme klip k písničce Temné vody, kterou jsem napsal,“ slibuje muzikant a seriálový klávesák ze ZOO Lukáš. ■