Lucie Vondráčková je ohledně plánů do budoucna tajemná jak hrad v Karpatech: „Musí to uzrát,“ říká

Co by Lucie popřála oblíbenému hitmakerovi, který v půlce července slaví 62. narozeniny? „No, kdybych byla o dva roky zpátky, tak bych mu popřála všechno nejlepší k šedesátinám,“ říká se smíchem zpěvačka a dodává: „Aby měl pořád tolik fanoušků, kolik má, aby pořád všichni na ty jeho písničky rádi tancovali, a aby mu to psalo, aby pořád skládal dál.“



Zpěvačka, herečka a dabérka se pohybuje v showbyznysu od malička a nás zajímalo, zda si vzpomene na chvíli, kdy poprvé viděla Michala Davida? „Vzpomínám si. Bylo to na koncertu, kde zpíval něco z Pomády a mně bylo tuším osm nebo devět,“ zapátrala v paměti Lucie. Spolupráci s králem českých diskoték označuje za „kompatibilní“. „My jsme spolu jeli dvojturné asi před deseti lety, možná před osmi, a tam jsme se líp poznali, protože do té doby jsme se zatím jako míjeli. Udělali jsme i společný duet, natočili jsme klip a myslím si, že nám to funguje, že to je celkem kompatibilní spojení,“ pochvaluje si zpěvačka.

Co je nového v jejím soukromí, a jaké má plány, ale prozrazovat nechce. „Já mám spoustu plánů, hodně pracovních, hodně osobních a vždycky to, co vytvořím, to potom, když je hotový, tak se o tom mluví, ale do tý doby ne. Aby to pěkně hezky uzrálo všechno, ať je to deska, ať jsou to písničky nebo filmy.“ Znamená to, že se můžeme těšit na další film s Lucií Vondráčkovou? To nám jistě včas prozradí. ■