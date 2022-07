FOTO: Vojta Kotek a jeho těhotná nevěsta. Mrkněte, jak jim to slušelo na svatbě

Vojta Kotek se svou nevěstou Foto: Martin Hykl Czech News Center / CNC / Profimedia

Kotek se sympatickou kráskou chodil více než rok, veselka se pak podle Blesku konala v přírodě, v bývalém vládním areálu Vystrkov na Orlíku. Svatebčanům přálo počasí, bouřky se jim ve čtvrtek odpoledne vyhnuly obloukem, a tak si svůj velký den mohli naplno užít.

Fotografové zvěčnili i nevěstu s viditelně rostoucím bříškem. Z oblíbeného herce, který se proslavil v teenagerovské komedii Snowboarďáci, se tak stane poprvé otec. S přítelkyní Radanou se ve společnosti objevoval sporadicky, oficiálně ji vyvedl až v březnu na premiéru filmu Jana Svěráka Betlémské světlo.

O tom, že by si Kotek přál potomka, mluvil už před rokem a půl. „Říká se, že kluci mají času víc. Nikdo mě do toho nějak netlačí, ale já bych už samozřejmě chtěl. Na to jsou ale potřeba dva a musí to přijít ve správný čas, každopádně já se na to moc těším,“ říkal Super.cz Vojta Kotek v době, kdy ještě svou vyvolenou hledal.

A správný čas, jak se zdá, konečně přišel. Oblíbený herec v minulosti chodil například s ilustrátorkou a grafičkou Valerií Rónovou či herečkou Terezou Rambou, za svobodna Voříškovou. ■