Lily Allen přiznala potrat: Prostě jsem nechtěla dítě, a to jako důvod stačí, říká

Lily Allen Profimedia.cz

„Přála bych si, aby lidé přestali zveřejňovat příklady výjimečných důvodů pro potrat. Většina lidí, které znám, včetně mě, prostě jenom nechtěla mít dítě, a to jako důvod stačí. Nemusíme se ospravedlňovat,“ myslí si zpěvačka.

„Neměly bychom být nucené to říkat, všechny tyto příklady jenom hrají do karet fanatikům a populistům,“ dodala.

Lily nespecifikovala, kdy potrat podstoupila, ale v průběhu života utrpěla minimálně další dva samovolné potraty, než se dočkala dcer Marnie (8) a Ethel (9).

S tehdejším partnerem Edem Simmonsem otěhotněla v roce 2008, bohužel však potratila. O dva roky později přišla o dítě v šestém měsíci a málem přitom zemřela na otravu krve. Miminko čekala se svým dnes již exmanželem Samem Cooperem, se kterým má i dcery.

„Je to něco, co nikdy nepřekonáte. Nikdy se přes to nedostanu. Snažila jsem se s tím smířit, ale prostě to nejde,“ komentovala bolestivou ztrátu v minulosti.

Po náročné operaci, která následovala, se Lily naštěstí plně zotavila a dnes je dvojnásobnou maminkou. A možná potomstvo ještě rozšíří.

V roce 2020 se zpěvačka vdala za herce Davida Harboura, kterého můžete znát jako Jima Hoppera ze Stranger Things, a prý touží po společném potomkovi. ■