Princezna Diana by dnes oslavila 61. narozeniny: Pamatujete si, jak vypadala s dlouhými vlasy?

Princezna neměla vždy jen krátký sestřih... Profimedia.cz

Nezapomenutelná lady Diana, jež by dnes oslavila již 61. narozeniny, se zapsala do pamětí lidí nejen jako královna lidských srdcí, kterou nešlo nemít v oblibě, ale také jako módní a vlasový chameleon. Přestože v osmdesátkách vládlo spíše pořekadlo, čím víc, tím líp, a to i v oblasti vlasových trendů, Diana vsadila na sportovnější vzhled a již v době, kdy se začala sbližovat s princem Charlesem, ji svět znal s krátkými vlasy.

Možná už si málokdo vybaví, že princezna se přeci jen k delším vlasům na čas vrátila, bylo to okolo roku 1984, kdy přišel na svět její druhorozený syn princ Harry. Na záběrech z jedné charitativní akce z té doby se dokonce zdá, že jí vlasy sahají až k zádům. Období ovšem netrvalo dlouho.

Radikální zkrácení pak nastalo v roce 1990, kdy se Diana nechala nafotit pro prestižní magazín Vogue. Tehdy ji česal proslulý vlasový stylista a kadeřník Sam McKnight, jenž Dianě sepnul vlasy dozadu a vytvořil tak efekt skutečně krátkého střihu. Dianě se to natolik zalíbilo, že se jej zeptala: „Co byste udělal s mými vlasy, kdybych vám dala naprosto volnou ruku?“ A ten bez váhání odpověděl: „Všechny bych je ostříhal.“

Za pár dní se princezna nechala přesně tak ostříhat a vytvořila tím jeden z nejikoničtějších účesů všech dob, který následně napodobovaly ženy po celém světě.

Ani Dianě se ovšem nevyhnul tehdejší trend kratších vlasů po stranách a delších na krku. S tímto účesem absolvovala například nechvalně proslulý rozhovor pro stanici BBC z roku 1995, v němž prozradila, že na manželství s princem Charlesem jsou tři. Narážela tehdy pochopitelně na jeho dlouholetý vztah s Camillou Parker Bowles, jež je dnes jeho ženou. ■