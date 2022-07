Na jedné fotce stehna vyretušovaná, na druhé ne: Cardi B se nebojí ukázat rozdíl, ale přesto touží po plastice

Cardi B Profimedia.cz

Cardi B (29) zveřejnila promo snímky k čerstvě vydanému singlu Hot Shit, na kterém spolupracovala s rappery Kanyem Westem a Lil Durkem. A nejsou to jen tak obyčejné fotografie. Hned ta první je bez retuše, kdežto druhá po úpravě. Držitelka Grammy se tedy rozhodně nebojí ukázat rozdíl a poukázat i na své nedokonalosti.

Cardi na fotkách pózuje v korzetu u bazénu a společnost jí dělá přísně působící dobrman. Na první pohled byste si žádného rozdílu možná ani nevšimli, ale když se podíváte pozorněji, zjistíte, že na neretušované fotce rapperky kůže na stehně přece jen není tak hladká.

Populární hudebnice je majitelkou plných křivek, ke kterým si dopomohla plastikami. Má umělá prsa i zadek a po porodu dcery Kulture (3) si nechala udělat liposukci na břiše a zrekonstruovat poprsí. Po druhém porodu synka Wavea, kterého s rapperem Offsetem přivítali před 9 měsíci, ale opět není spokojená s povislou kůží na břiše.

„Kvůli tomuhle břichu chci plastiku. Není to tak hrozné, ale zkrátka se mi nelíbí ta extra kůže navíc,“ nechala se slyšet ve svých Instastories, kde předvedla faldíky na břiše.

„Jsem trochu těžší než obvykle a nelíbí se mi to. Chci se toho zbavit. Můj syn Wave mi to způsobil,“ zavtipkovala si. Stojí za to také zmínit, že paradoxně, zatímco si stěžovala na své břicho, cucala u toho ledovou kávu plnou mléka a šlehačky.

Cardi podstoupila liposukci a rekonstrukci poprsí v roce 2019, krátce po prvním porodu. Protože ale nedopřála tělu dostatek času na zotavení a vrhla se naplno do koncertování, začaly ji rychle sužovat zdravotní problémy. Dokonce se zapřísahala, že pod kudlu už nikdy nepůjde.

Trpěla bolestivými otoky, především během přeletů letadlem, a dokonce kvůli tomu musela zrušit některé koncerty.

„Doktor mi řekl, že mám hodně odpočívat, protože moje chodidla a břicho hoří, když otečou,“ svěřila se tehdy fanouškům na Twitteru a dušovala se, že radši bude makat v posilovně, než aby šla znovu na nějaký zákrok. To už ale zjevně zase neplatí. ■