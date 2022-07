Svatba Sandry Novákové a Vojtěcha Moravce: Co je ke sňatku na premiéře inspirovalo?

Sandra Nováková s manželem Super.cz

Svatbu naplánovali přímo před zraky všech, kteří se přišli na slavnostní promítání filmu podívat. K tomuto důležitému životnímu kroku je ale inspiroval jiný snímek. Jde konkrétně o oblíbený vánoční film s názvem Láska nebeská. Právě svatební scéna při zvuku písně All You Need Is Love byla pro tento český pár to pravé.

Na premiéru nové české komedie tak dorazili v bílém a dělali jakoby nic. Slavnostní uvedení filmu odmoderoval Ondřej Grebor Brzobohatý (39) a právě muzikant začal na téma svatby:

„Vojto, přijde ti fér, natočit komedii o manželských hádkách, když nejsi ještě ničí manžel? Mně to přijde trochu nefér vůči divákům,“ žertoval Ondřej. „Já myslím, že divákům je to úplně jedno,“ smál se režisér.

Diskuzi na téma manželství nakonec Ondřej zakončil tím, že na jeviště poznal matrikářku a oddávajícího. A tak si snoubenci, kteří svatbu plánovali přes dva roky, konečně řekli ano. ■