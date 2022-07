V nové komedii je Jitka Čvančarová za blondýnu. V osobním životě by se nikdy neodbarvila, proč?

Jitka Čvančarová Super.cz

Oblíbená herečka Jitka Čvančarová (44) se v nové české komedii Hádkovi objeví jako blondýna. Mnoho lidí ji nejdříve ani nemohlo poznat: „K tomu charakteru se to nějak hodilo. Teď se nechci dotknout blondýn. To není o tom, že je ta postava blondýna, ale hodilo se mi to k té vizáži a já si to tak přála, že jsem tu postavu tak viděla.“ Smála se pro Super.cz herečka.