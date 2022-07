David z Beverly Hills je popáté otcem: Takhle s krásnou tanečnicí, s níž našel po rozvodu štěstí, syna pojmenovali

Brian Austin Green a Sharna Burgess Profimedia.cz

Je zřejmé, že David z Beverly Hills plodí jenom kluky, protože i tentokrát je to chlapec. „Zane Walker Green, narozen 28. 6. ve 12:12, tweetoval nadšený tatínek u černobílé fotky dětské ručičky.

Zane Walker Green born 6/28 at 12:12 ❤️❤️ pic.twitter.com/HtLYcAz9Yr — Brian Austin Green (@withBAGpod) June 30, 2022

Green má kromě nejnovějšího přírůstku syny Journeye (5), Bodhiho (8) a Noaha (9) s exmanželkou Megan Fox (36) a dospělého Kassia (20) ze vztahu s herečkou Vanessou Marcil.

Vztah hvězdné dvojice vyšel najevo teprve začátkem roku, kdy spolu vyrazili na dovolenou na Havaj. A rozhodně nezaháleli, protože o měsíc později už na stejném místě fotili zamilované snímky, jimiž oznamovali těhotenství.

Ve skutečnosti jejich románek trval o něco déle. „Seznámili jsme se v kavárně, pak jsme byli párkrát na rande a pak jsme spolu skončili v lockdownu. Jsem za to vděčná, protože nám to umožnilo se poznat, a to bylo skvělé,“ řekla Sharna magazínu People.

V květnu 2020 Brian ohlásil po 10 letech manželství rozchod s Fox. Ta od té doby dává hojně na odiv lásku s rapperem Machine Gun Kellym (32), s nímž se už stihla i zasnoubit. ■