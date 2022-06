Eva Perkausová je těhotná. Pochlubila se bříškem v plavkách

Eva Perkausová čeká miminko. Foto: ShowTime na CNN Prima NEWS

„Teď začínám pátý měsíc, takže jsem ráda, že se to podařilo nějakou dobu utajit. A jsem spokojená, že jsem to mohla nechat pod pokličkou a s partnerem si to zatím užívat ve dvou,“ řekla v ShowTimu moderátorka Eva Hecko Perkausová, která už požehnaný stav nemohla déle tajit.

„Bříško trochu mám. Dopnout šaty mi už dělalo občas problém. A to nejen přes hrudník, ale i přes bříško. Takže už jsem to musela oznámit, protože to už nešlo dál tajit,“ prozradila moderátorka Hlavních zpráv.

Těhotenství zatím prožívá bez problémů. „Zatím nemám žádné špatné stavy, jiné chutě, nebo nálady a nevolnosti. Absolutně nic,“ libuje si. „Zatím mám všechno spojené s příjemnými pocity a užívám si to. Nemám aktuálně nic, co bych mohla vytknout. A až se posuneme do dalšího stádia a budu vědět pohlaví, tak začneme řešit i to, co bude. Povinou výbavičku a tak dál,“ dodala spokojená nastávající maminka. ■