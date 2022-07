Nejvíc nenáviděná žena Británie opět úřaduje: Plánuje vybírat vstupné na vlastní veselku. A že se hosté prohnou

Carla Bellucci Profimedia.cz

Carla Bellucci platí za nejvíc „nenáviděnou ženu v Británii“. A vůbec se není čemu divit. Svými výroky a činy tomu jde dost naproti. Proslavila se před několika lety, když fingovala deprese a obalamutila pojišťovnu, aby jí proplatila plastiku nosu, a od té doby se to s ní veze.

Nelze zapomenout ani na to, jak si dopřála dárky k Vánocům v hodnotě 230 tisíc korun a vlastním dětem nedala nic a považovala to za výchovné, nebo když se obula do ostatních matek, že se o sebe nestarají a chodí neupravené.

Carla aktuálně plánuje svatbu, ale aby se na ni hosté dostali, pěkně se jim to prodraží. Pozvala na 30 lidí, včetně rodiny a blízkých, po kterých chce necelé 3000 korun za účast. A to zdaleka není všechno.

Protože se vdává na Kapverdách, hosté si budou muset hradit také letenky a ubytování. „Chci to nejlepší, ale nechci skončit zruinovaná,“ říká dnes již čtyřnásobná matka.

„Pozvali jsme 30 lidí a všem řekli, ať nám přispějí. Zatím všichni souhlasili, a také ušetřím díky spolupracím. Líbí se mi, že budu mít vysněnou svatbu, za kterou zaplatí jiní,“ pochvaluje si dost nepokrytě.

„Zase jsem to já, kdo se směje naposled, protože jsem docílila svého, aniž by mě to něco stálo,“ kasá se dokonce.

Na svůj velký den si zabookovala hotel Hilton a k oltáři plánuje dojet na bílém koni. Neměly by chybět ani potoky šampaňského a ohňostroj. A protože je úspěšnou influencerkou a také vydělává na placené síti OnlyFans, vyjednala si slevu snad na všechno.

„Bude to nejlepší svatba v historii. Už jsem se jednou vdávala, v 19, ale byl to malý obřad. Teď jsem odhodlaná zrealizovat všechno, o čem žena může snít,“ nechala se slyšet. Jen aby jí na tu slávu někdo vůbec dorazil. ■