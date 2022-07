Jitka Čvančarové a její garderoba ve Varech. Pompézní róba, šaty s obřím výstřihem i sexy model bez podprsenky

Jitka Čvančarová umí ve Varech vzbudit pozornost... Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

Opulentní róba se ihned stala terčem nejrůznějších vtípků. Například známý grafik a autor humorných koláží TMBK její šaty srovnával s materiálem na zakrývání střech po tornádu. „Vtípky o šatech mě bavily. Dokonce mám i svůj oblíbený. Co je však nepřípustné, jsou vtipy na postavu nebo zevnějšek kohokoli. Ty osobní útoky jsou kruté,“ řekl Super.cz tehdy návrhář Hanečka. Ale samotná Čvančarová byla nadšena. „Připadám si v nich jako v nebi, samo nebe mi návrháře seslalo,“ tetelila se blahem herečka.

Ta se v minulých letech objevila na karlovarském festivalu také v šatech od Natali Ruden (52), jež si potrpí na odvážné výstřihy. Čvančarová pro ni tak se svými bujnými ňadry byla vítaným objektem. Ve fialových šatech toho roku 2017 ukázala opravdu hodně. „Úplně jsem to takhle původně nečekala, ale nějak to tak u návrhářky vzešlo ze situace, že vybrala právě tyhle šaty. Asi si řekla, že je ze mne potřeba ukázat co nejvíc. A tak jsem šla i bez šperků, aby to vyniklo. A pak mám jako ozdobu svého muže," říkala Super.cz herečka. Její muž Petr Čadek v tu chvíli ale nikoho opravdu nezajímal.

Čvančarová si Natali Ruden zvolila i na slavnostní zahájení karlovarského festivalu v roce 2016, kdy zaujala ve svůdném a rafinovaném modelu se španělskou krajkou, ve kterém perfektně prodala svou živočišnou krásu.

Rok předtím herečka zářila na červeném koberci v bělostné róbě od Emilio Pucci s přehozem Elie Saab. Čvančarová vypadala naprosto skvostně a její šaty patřily jednoznačně k róbám večera.

Roku 2014 se prý Čvančarová na zahájení festivalu připravovala pouhých čtyřicet minut a šaty vybírala na poslední chvíli. „Nechala jsem se rychle česat a nalíčit, měla jsem připraveny patery šaty, tyhle ze Soline byly třetí, které jsem zkusila, a líbily se mi nejvíc,“ těšilo tehdy Jitku, jež si kvůli natáčení dokonce nestihla ani nakoupit spodní prádlo. Sehnal jí je sice stylista, ale nakonec si podprsenku pod šaty stejně nevzala a nechala opět vyniknout své obří vnady.

Devět let zpátky byla Jitka Čvančarová pro změnu hvězdou zakončení karlovarského filmového festivalu. Místo dekoltu tentokrát vystavila svoje žensky tvarovaná stehna v šatech z naprosto průsvitné látky. „Šaty jsem si půjčila a dojem z nich mám skvělý,“ líčila nadšeně Super.cz herečka.

A jak se Čvančarová vyparádila na zahájení festivalu před dlouhými jedenácti lety? Viditelně štíhlejší herečka zářila po boku Petra Čadka v průhledné černé krajce! "Příprava na zahájení festivalu mi trvala asi dvacet minut. Vlasy byly hotové asi za třicet pět minut a make-up jsem si vlastně dělala cestou do Varů,“ vyprávěla v té době Čvančarová. ■