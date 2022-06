Berenika Kohoutová odtajnila problém při natáčení nové komedie: Ty prsa vadí!

Berenika Kohoutová Super.cz

Hlavní roli v romantické komedii Řekni to psem Berenice Kohoutové (31) její maminka Irena Obermannová, která je autorkou scénáře, rozhodně na tělo nepsala. " Jsem herečka, tak se pokouším plnit úkoly, které jsou mi zadány. Ta holka je osamocená, trochu polozhroucená. Naštěstí se mi to netrefilo do mého skutečného života, " řekla Super.cz.

Sama není pejskař, kolem nichž se děj točí, a z natáčení se psy měla trochu obavy. "Ale nakonec to nebylo tak náročné, jak jsem čekala," svěřila. Natáčení ji ovšem k pořízení vlastního čtyřnohého kamaráda nepřimělo. "Před deseti lety možná, ale teď už jsem velká holka a umím si říct, že to není vzhledem k pracovnímu vytížení dobrý nápad," vysvětlila.

Ve filmu měla i běžecké scény, prý byla naštěstí v pozici, že to její postava nesnáší. "Měla jsem období, kdy jsem opravdu běhala, ale už je to dávno," připustila Berenika s tím, že stejně jako její hrdinka má s během problémy kvůli většímu poprsí. "Ty prsa vadí, no," krčila rameny. O to víc si užila procházky v krásných pražských parcích, kdy vedle Grébovky, kde prožila dětství, objevila i nové, třeba oboru Hvězda, kam to má daleko.

A co Bereniku čeká nyní? V létě bude hrát na několika open air divadelních scénách. "Pak budu točit seriál, což bude docela dlouhodobá záležitost. A od září budu mít volno od divadla, protože já přes rok moc nehraju a zatím mi to celkem vyhovuje," uzavřela. ■