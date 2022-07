Podstupoval konverzní terapii, protože nechtěl být gay: Poznali byste dnes Damiana z komedie Protivný sprostý holky?

Daniel Franzese jako Damian v komedii Protivný sprostý holky Profimedia.cz

V rozhovoru pro Page Six zavzpomínal na svá mladá léta, jako asi mnoho dalších, v 21 letech dost bojoval se svou sexualitou. Že je gay, ho trápilo dokonce tolik, že se dobrovolně přihlásil ke konverzní nebo také reparativní terapii ve snaze zvrátit svou orientaci a stát se heterosexuálem.

Herec uvedl, že v jeho katolické rodině byli gayové i lesbičky a homosexualita byla tolerována. Bylo to spíš jeho širší okolí, kdo ho přiměl myslet si, že je s ním něco v nepořádku. O pomoc proto požádal svou babičku, která oslovila jejich pastora.

„Potřeboval jsem pomoc. Nechtěl jsem být gayem. Nevěděl jsem, co mám dělat,“ přiznal.

Konverzní terapii podstupoval půl roku. „Míval jsem sezení jeden na jednoho s člověkem, který se mě snažil přeměnit na heteráka a modlitbami zapudit všechny gaye a jejich podporovatele,“ popsal, čím si prošel.

Výplach mozku, jak proces sám nazval, zašel tak daleko, že Daniel na čas zpřetrhal vazby se svou matkou, která mu byla po celou dobu chápající oporou. Nemluvili spolu 2 měsíce.

„Řekli mi, že moje matka může za moje hříšné myšlenky, protože jim dala prostor. Donutili mě, abych všechno hodil na ni. Bylo to šílené. Tolik ji to ranilo. Když jsme to pak rozebrali, našel jsem si k ní cestu zpátky.“

O několik let později si zahrál hrdého gaye, středoškoláka Damiana v Protivných sprostých holkách. O dekádu později, v roce 2014, pak prvně promluvil o své orientaci veřejně. Ke coming outu ho prý inspiroval dopis od fanouška, ve kterém mu děkoval za pozitivní ztvárnění homosexuální postavy.

„Přesně to jsem potřeboval. Jednu osobu, která mi dodá odvahu být tím, kým opravdu chci být,“ dodal ke svému příběhu. ■