Hvězda TikToku přišla o syna (18): Zastřelili ho při prodávání marihuany

V pátek v ranních hodinách, pouhý den před svými devatenáctými narozeninami, měl Randon u benzinky ve městě Prichard v Alabamě prodávat dvěma podezřelým marihuanu, obchod ale zřejmě neprobíhal podle představ všech zúčastněných a situace se vyhrotila natolik, že jeden z mužů Randona zastřelil.

You will be found! You will reap what you sow in this world. You may not be caught now but its coming. I hope you see my sons face eveyday of your life