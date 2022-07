Mám mraky nápadníků, chlubí se Taťána Kuchařová. Jaké triky na ni zaručeně nezabírají?

Modelka usiluje o anulování církevního svazku. Michaela Feuereislová

S příchodem jara, na konci března, bylo manželství Taťány Kuchařové (34) a Ondřeje Gregora Brzobohatého (39) oficiálně rozvedeno. Zatímco hudebník už si užívá novou lásku s Danielou Písařovicovou, Miss World 2002 zatím drahou polovičku nemá, a to i přes velký počet nápadníků, kteří jí píšou na sociálních sítích: „Mám mraky nápadníků, někteří mi skládají básničky, písničky, ale to mám za sebou už. Je to ale milé, nechci to shazovat, vážím si toho,“ smála se Táňa během rozhovoru pro Super.cz.