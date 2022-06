Libor Bouček poznal sílu přírodního živlu. V baráku má potopu, zasahovali hasiči

Libor Bouček má doma potopu. Michaela Feuereislová

„Všechno je jednou poprvé. I centimetry vody v domě, i vlastní neschopnost zastavit přítok (respektive potok, kterýmu jsme najednou stáli v cestě), i první volání na linku 150. Příroda je mocná, silnější než my a voda je živel,“ ví moc dobře Bouček, který zveřejnil fotky vytopeného domu a poděkoval sousedům a hasičům ze Solenice za jejich obrovskou ochotu a pomoc.

„A nejvíc děkuju své ženě Gabriele Boučkové za to, že vše zvládáme v harmonii a lásce, kterou neporazí ani potok pramenící v šatně, s malou vlnkou v koupelně, a měnící se v říčku na konci technické místnosti. Chtěl jsem dnes psát, vysílat, chystat si Vary, dodělávat červnové resty a k tomu být součástí Albertova světa ve hře a lumpačení. Jdu si ale půjčit vysavač na vodu, sehnat vysoušeče a rekapitulovat, co se stalo. A Albert? Bude trošku víc s Prasátkem Peppou. Všem těm, co se potkali s vodou podobně - pevné nervy,“ vzkázal Bouček, který bral nepříjemnou situaci s nadhledem a hned se pustil do uklízecích prací. ■