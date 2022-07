V novém seriálu si zahraje i tahle krásná Miss: Natáčení ji stálo odloučení od manžela

Vindy Krejčí Michaela Feuereislová

Pro nás ale všichni aktéři tajemstvím nejsou. Objevili jsme mezi nimi finalistku Miss Czech Republic Vindy Krejčí, která dokonce bojovala v mezinárodní soutěži za Vietnam. Natáčení pro ni bylo velkou výzvou, protože se před osmi měsíci vdávala a musela se z Ostravy, kde s manželem žijí, v podstatě přestěhovat do Prahy.

"Řekla bych, že svatba ve vztahu s mým skvělým mužem, stylistou Luďkem Šmehlíkem, nic nezměnila. Ale mám pocit, že se musím více snažit, protože teď už to je napořád. A o to více si vážím, že mě podporuje v projektu Praha – den & noc. Vlastně i díky němu jsem řekla, že do toho jdu," řekla Super.cz Vindy.

"Po prvním castingu, kdy jsem se dozvěděla, že budu muset být přes týden v Praze, jsem totiž chtěla odstoupit. Když jsem pak volala manželovi, že to vypadá jako skvělý projekt a bavilo by mě to, ale mrzelo by mě, že bychom byli bez sebe, rozmluvil mi to. Bylo to pro mě snad nejtěžší rozhodnutí v životě. Ale jsem vděčná, že to takhle dopadlo," dodala Vindy, která se stále věnuje modelingu a k tomu přidala i moderování. Má i svůj vlastní podcast o módě Ponožky v sandálech.

Konkrétní dialogy a interakce jsou v projektu Praha – den & noc, který od 4. července začne vysílat Voyo a o týden později stanice Nova Fun, výhradně na samotných aktérech. Takže nebude nouze o nečekané situace a velmi netradiční reakce všech. Tato hraná reality show se navíc natáčí a následně připravuje do vysílání jen se zcela minimálními zásahy ze strany režiséra a postprodukce. ■