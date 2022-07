253 vražd, 220 nadávek. Fiktivní detektiv z viktoriánské éry měl svůj skutečný předobraz

Herec Yannick Bisson jako detektiv William Murdoch Foto: Televize Seznam

Opírá se přitom o nejnovější vědecké poznatky, které jeho doba – přelom 19. a 20. století – přináší. V tomto směru je opravdovým průkopníkem, protože nejmodernější kriminalistické metody byly tehdy ještě v plenkách.

Inspirace skutečnou postavou

Předobrazem seriálového detektiva byl skutečný policista John Wilson Murray z Toronta, který se už v roce 1875 stal prvním „vládním detektivem“. Murray k řešení svých případů používal tehdy ještě málo obvyklé techniky, jako je snímání otisků prstů či analýza krevních stop.

Každá epizoda seriálu je do určité míry založena na skutečných událostech. Tvůrci jednotlivých epizod zjišťovali, co se ve světě dělo v jednotlivých letech, kdy se jejich příběhy odehrávají. Hledali vědecké objevy a významné události, které mohly dát zápletkám kontext. V seriálu jsou proto zmiňovány dobové politické či obchodní intriky i reálné postavy, jako byli např. Nikola Tesla, H. G. Wells, Buffalo Bill nebo Jack London. Nechybí ani zmínky o Marťanech nebo zombie.

Jak na viktoriánské Toronto

Vzhledem k tomu, že v dnešním Torontu už moc viktoriánské architektury nenajdeme, vzali si filmaři na pomoc techniku CGI (počítačově generované snímky). Toronto suplovaly i lokace, které si dosud zachovaly kouzlo starých časů, mj. Hamilton, Cambridge či Guelph. Některé případy zavedly Murdocha i hodně daleko, například do Dawson City na Yukonu nebo na východní pobřeží Newfoundlandu. Jednou se dokonce musel vypravit i za moře – do Bristolu v Anglii.

Hvězdní hosté

Někdo si dal tu práci a spočítal, že v zatím odvysílaných řadách řešil detektiv Murdoch spolu s kolegy 253 vražd. Jeho nadřízený Thomas Brackenreid (Thomas Craig) si přinejmenším 220x ulevil nadávkou „bloody hell“. Natáčení se zúčastnilo okolo 100 hostujících hvězd, za všechny jmenujme aspoň Williama Shatnera, kterého známe jako kapitána Kirka ze sci-fi seriálu Star Trek, nebo Samanthu Bond, která v seriálu Panství Downtown hraje lady Rosamund Painswick.

V epizodě Prokletí domu Beatonů se v roli služebné objevila samotná autorka literární předlohy Maureen Jenningsová. V epizodě Cloud of Doom zase doktorka Graceová (Georgina Reilly) pitvá krysu a tvrdí, že jde o prvního hlodavce v její profesionální kariéře. Ve skutečnosti už ale jednoho hlodavce pitvala předtím, a to v epizodě Uhrančivé oko Egypta.

Seriál si za dobu své existence získal velké množství příznivců po celém světě. Pro kanadské fanoušky připravili producenti v roce 2016 bonus navíc. Spojili se s firmou Secret City Adventures a v jednom z torontských domů pro ně připravili únikovou hru inspirovanou Murdochovými případy.

Murdoch a káva aneb Big mistake

Kuriozita na závěr – detektiv Murdoch je sice velký vizionář, ale jednou to opravdu „nevychytal“. Špatně odhadl budoucnost, resp. naši současnost, ke které neodmyslitelně patří espresso, cappuccino, latté, macchiato a další kávové speciality. Murdoch totiž o kávě nikdy neslyšel, a to až do doby, než mu odvážný konstábl Crabtree (Jonny Harris) nabídl jeho první šálek. Zatímco nabuzený Crabtree se pochlubil, že ten den pije už čtvrté kafe, Murdoch se zašklebil a konstatoval: „Proboha, proč by něco takového někdo pil, když máme čaj? Nevěřím, že se TOHLE někdy chytne.“ ■