Bývalá švagrová Agáta by jí mohla nějakého chlapa půjčit: Mariana Prachařová o smůle v lásce vydala i song

Mariana Prachařová - Víkend Video: maripracharova

Zatímco její bývalá švagrová Agáta Hanychová (37) by mohla ze svých ex poskládat několik fotbalových jedenáctek, zpěvačka Mariana Prachařová (28) je single snad od té doby, co ji známe. Na otázky, co se týče partnera a budoucnosti, už je alergická. Teď se ale rozhodla ze svých pocitů vyzpívat. O zklamání z neopětované lásky je píseň Víkend, ke které natočila i videoklip.