Dvě třetiny Čechů stráví prázdniny turistikou. Prošlápněte se létem v těch správných botách

Prázdniny jsou v plném proudu! Podle průzkumu společnosti 4camping.cz se 69 % Čechů plánuje v rámci outdoorových aktivit věnovat hlavně pěší turistice. Alfou a omegou je proto správný výběr bot, ve kterých budete treky absolvovat. Je to totiž tak trochu věda.

Vyhněte se bolestivým otlakům ze špatně zvoleného typu pohorek. Při jejich výběru si dejte na čas. Je úplně normální, že jich vyzkoušíte víc. Každá bota je totiž jiná a hodí se na různé aktivity. V některých můžete jen na procházku, v dalších zvládnete vyšplhat do výšek po kamenných stezkách a v jiných nebudete mít problém pokořit i ty nejtěžší ferraty. Na 4camping.cz, největším e-shopu s outdoorovým vybavením, najdete všechny typy bot, které by se vám mohly hodit. Navíc díky síti výdejen můžete všechny objednané boty před zakoupením bez obav vyzkoušet a konzultovat s proškoleným personálem nebo můžete svůj výběr probrat se specialisty na zákaznické podpoře 4camping.cz.

Výběr pohodlných bot je velice důležitý.

FOTO: istockphoto

Ideální pohorky pro každou příležitost

Pokud jste trekoví začátečníci a neplánujete desetikilometrové túry, budou se vám hodit boty s měkkou podešví, které jsou vhodné na každodenní použití hlavně v létě a můžete si je obout třeba i do města. Jestli jste ale trekingoví nadšenci, kteří se nebojí těžších výšlapů, na měkkou podešev zapomeňte. Takovéto boty musí být pevné, klidně celokožené a měly by disponovat vysokou obsázkou, která je ochrání v suťoviskách před okopáním. Výběr ideální outdoorové obuvi je ale důležitý i pro milovníky ferrat a klasického lezení. Tyto nástupovky a nízké trekovky mají tuhou mezipodešev, výrazné šněrování do špičky a zploštělou část špičky zvanou climbing zone. Ta pomáhá lezcům stát na malých skalních stupech.

Díky správně zvoleným pohorkám si výlet mnohem víc užijete.

FOTO: istockphoto

Zkoušíš, zkouším, zkoušíme

Nebojte se vyzkoušet si několik párů bot a důsledně hledat ty nejpohodlnější. Vyberte si jejich různé alternativy a zkoušejte, dokud nenatrefíte na tu ideální. Dávejte si ale pozor na pár pouček, které při zkoušení obecně platí:

1.Botu tkaničkami stahujte od špičky.

2.Při chůzi do kopce se vám nesmí pohybovat pata.

3.Při chůzi z kopce vám nesmí narážet palec do špičky boty.

4.Boty zkoušejte se silnou trekovou ponožkou.

Vyšlápněte si výlet v botách, které si poradí s různými terény.

FOTO: istockphoto

Gore-tex? Ano, prosím!

Goretexové trekovky mají značnou výhodu. Jsou lehčí, snadněji se přizpůsobují chodidlu, a hlavně rychle vysychají. Boty bez této úpravy, které jsou například celokožené, určitě nevysušíte po přechodu vodou nebo sněhem tak snadno. Ale pozor! O boty s Gore-Texem je nutné se starat. Membrána se může totiž časem prodřít. Proto se nebojte pořádně a často impregnovat. Díky tomu vám bota může vydržet až sedm let.

Všechny zážitky začínají na 4camping.cz

ForCamping

Nebojte se vosku

Pokud jste majitelé celokožených pohorek, poctivě je voskujte. Rozhodně tím nenarušíte jejich prodyšnost. Naopak. Díky vosku bude bota mastná, čímž se zaručí její voděodolnost, zároveň bude pružná a nebude praskat. Nejlépe uděláte, když boty navoskujete ještě před vašim prvním výšlapem, dokud budou čisté a suché. ■