Machine Gun Kelly se vracel z baru s krvavou tváří. Jeho snoubenka Megan Fox se schovávala pod kabátem. Co se stalo?

Machine Gun Kelly a Megan Fox odcházejí z večírku... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Americký rapper Machine Gun Kelly má poslední dobou dost napilno. Nejenže promuje nový dokument o svém životě nazvaný Life In Pink, jenž bude vysílat na Disney+, ale zároveň absolvuje turné Mainstream Sellout Tour. V jeho rámci v úterý koncertoval i v proslulé Madison Square Garden a jen o několik hodin později skončil celý od krve...

Dvaatřicetiletý umělec, jenž v našich končinách proslul možná víc než svou tvorbou jako partner herečky Megan Fox (36), odzpíval s předskokany Avril Lavigne a Willow Smith velkolepý koncert a večer se ještě s Megan a několika svými přáteli přesunul do podniku Catch Steakhouse, kde se konala after party.

Na té rapper rovněž zazpíval několik písní, ovšem rozvášnil se natolik, že k překvapení všech účastněných se v jeden moment praštil skleničkou od šampaňského do hlavy s pokřikem: „Je mi to u prd..e!“

Machine skončil s tržnou ranou nad okem a během chvíle mu krev tekla po obličeji, krku i oblečení a potřísněné bylo také pódium. Účastníci akce začali zpěvákovi rychle podávat kapesníčky, aby si mohl stékající krev utřít. Zpěváka to ovšem nijak nerozhodilo a dál pokračoval ve vystoupení s písní My Ex’s Best Friend.

Se stopami krve na obličeji nakonec zpěvák z podniku v doprovodu své slavné partnerky i odcházel. A zatímco Megan si zakrývala tvář barevným sakem, zpěvák - vlastním jménem Colson Baker, se na fotografy usmíval. Je vidět, že tenhle týpek, který má z dřívějšího vztahu s Emmou Cannon již dvanáctiletou dceru Casie, má prostě všechno na háku... ■