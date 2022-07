Cara Delevingne o smyslném polibku se Selenou Gomez: Copak existuje někdo, kdo by ji nechtěl líbat?

Cara Delevingne a Selena Gomez v seriálu Jen vraždy v budově Profimedia.cz

V pořadu While You Were Streaming modelka prozradila, že si to velmi užila. „Byla to zábava. Copak existuje někdo, kdo by nechtěl líbat Selenu?“ nechala se slyšet.

„Když znáte někoho tak dobře, jste v pohodě a prostě si to užíváte,“ dodala. Se zpěvačkou ji totiž pojí dlouholeté přátelství.

„Moc se nevídáme, protože jsme obě hodně vytížené. Takže bylo krásné strávit tolik času spolu a moci s ní pracovat. Je úžasné s ní dělat, ať už ji znáte, nebo ne. Je to jedna z mých nejoblíbenějších hereček, se kterými jsem kdy makala,“ pochvalovala si Cara.

Cara a Selena se přátelí už od 15 let. Delevingne se zpěvačkou spolupracovala už v začátcích své modelingové kariéry, a loni si dokonce nechaly udělat stejná tetování.

Víc než přátelství mezi nimi ale není. Cara, která se identifikuje jako pansexuální a v posledních letech randí spíš se ženami, si aktuálně užívá románek s hudebnicí Minke. Nedávno spolu dokonce tokaly v Benátkách.

Selena je léta single. V minulosti proslula samozřejmě vztahem s Justinem Bieberem, s nímž randila na střídačku mezi roky 2010-2018, i když měli pauzy. V jedné z nich byla pak ve vztahu například se zpěvákem Weekndem.

Seriál Jen vraždy v budově můžete u nás zhlédnout na Disney+, druhá série streamuje od 28. června. ■