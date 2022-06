Fanynky, vytáhněte kapesníčky: Se sexy seriálovým doktorem Hofbauerem je konec

Marek Němec proslul jako seriálový doktor Hofbauer. Foto: Archiv FTV Prima

Konec seriálu znamená nejen zvolení čtyř kadetů určených pro vojenskou misi, ale pro řadu herců je také loučením s postavou, s níž strávili dlouhých pět let (pokud započítáme i předchozí Modrý kód a Sestřičky Modrý kód).

„On teď vlastně umírá…,“ zamyslel se Němec při poslední klapce.

„Byla to pro mě role zábavná a to je, myslím, vidět. Snad to mělo i dopad do auditoria diváků. Reakce na Davida Hofbauera byly hezké a za to jsem rád. David Hofbauer mi bude chybět, i ten jeho ordinérní přístup k životu, ale všechno má svůj konec, aby mohlo vzniknout zase něco nového,“ uvedl Němec, který se po natáčení 1. Mise více zaměřil na divadlo. „Když děláte takový seriál, nemůžete se moc občerstvovat jinde,“ narážel na náročnost natáčení.

Seriál s vojenskou tematikou a prvky reality show začala Prima vysílat 29. srpna 2021 a poslední díl diváci uvidí ve středu večer. ■