Takhle neuvěřitelně to na premiéře seklo zlé Markétě ze seriálu ZOO. Sokyně v lásce Evy Burešové vypadala božsky

Michaela Petřeková Super.cz

Herečka Michaela Petřeková, kterou znáte jako Markétu ze seriálu ZOO, sokyni v lásce Evy Burešové a přítelkyni soudce Petra Kříže v podání Roberta Urbana, byla jedním z hostů slavnostní premiéry filmu Prezidentka. Michaele to neuvěřitelně slušelo a prozradila nám, jak to má v soukromém životě.

"Jsem zadaná. Mám partnera čtyři roky," řekla Super.cz s tím, že do svatby se zatím nehrnou. "Nejsem typ, který by se hnal do svatby, nechávám to volně plynout. Určitě je ještě čas," usmála se herečka.

Denisa Nesvačilová před nástupem do Slunečné prožívala opravdu peklo, když se zveřejnilo, že bude bránit lásce všemi milované Evy Burešové s Markem Lamborou. Jak to má nyní Michaela?

"Mám štěstí, že po mně zatím nikdo nepořvává, občas mi ale chodí nehezké zprávy, to je pravda. Ale není toho tolik. Jsou sprosté, ani na to nechci myslet," prozradila. "Zatím nepotřebuju ochranku ani nic podobného. Doufám, že to tak bude dál," dodala. ■