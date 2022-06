Vnadná stříbrná SuperStar s přírodními čtyřkami vytasila své ženské zbraně! Oblékla nejvíce sexy šaty filmové premiéry

Elisabeth Kopecká Super.cz

Elizabeth si je vědoma svých ženských zbraní a své bujné vnady vystavila v pořádně sexy šatech. "Nemám doma večerní róby, asi na tom budu muset zapracovat. Sáhla jsem do šatníku po těchto šatech. Snad je to ještě furt v pohodě, snažila jsem se, aby to nebylo vulgární. Když tak udělám mašličku," řekla Super.cz Elizabeth, která s sebou neměla pánský doprovod.

"Na lásku není čas. Skloubit by to šlo, ale muselo by to být hodně zajímavé, abych ten čas chtěla dělit," vysvětlila s tím, že se soustředí na pěveckou kariéru.

"Budu vydávat pilotní singl, jmenuje se Summer Boyfriend, je to o tom, že hledám kluka na léto. Inspirovala jsem se okolím, líbila se mi myšlenka, že se holky zamilujou v létě, pak to skončí a jde se dál," dodala s úsměvem. ■