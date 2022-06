Milionářka s nejdelšíma nohama v Belgravii. Zpěvák z legendárního dua Wham! konečně našel lásku

Andrew Ridgeley a Amanda Cronin Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Mají za sebou už několik schůzek, na veřejnost spolu poprvé vyrazili na Wimbledon, což ukazuje, že to se vztahem myslí vážně. Má to rychlý spád,“ řekla Daily Mailu přítelkyně Cronin.

Ta byla v minulosti provdaná za monackého byznysmena Marka Daecheho, rozvedli se v roce 2019 po šesti letech manželství. Ze svazku někdejší modelka odešla s vyrovnáním v řádu milionů liber, uvádí dále Daily Mail.

Ještě v prosinci si Cronin posteskla, že nemůže najít známost. „Hledám lásku, ale nikdy mě nikdo neosloví. Chci muže, který je laskavý, vášnivý, upřímný a autentický. O seznamovací aplikace nestojím. Prostě věřím, že mi ten správný člověk vstoupí do života, vždy to tak bylo,“ uvedla.

Poslední veřejně známý vztah Andrewa Ridgeleyho, se zpěvačkou Keren Woodward, skončil v roce 2017 po dlouhých 27 letech. Dva roky nato je fotografové zachytili v Londýně ruku v ruce, Woodward ale popřela, že by vztah obnovili.

Ridgeley se proslavil v duu Wham!, které tvořil s Georgem Michaelem. Jejich nejznámějším hitem je píseň Last Christmas. Po rozpadu dua se Ridgeley přestěhoval do Monaka, kde působil jako závodník Formule 3, poté přesídlil do Los Angeles, kde pokračoval v umělecké kariéře. Od roku 1990 opět žije ve Velké Británii. ■