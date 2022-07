Roky jí trvalo, než se vyhrabala z psychického dna: 29 let po rozchodu s Deppem Winona Ryder konečně promluvila

Winona Ryder a Johnny Depp patřili mezi nejkrásnější páry v Hollywoodu. Profimedia.cz

Téměř 30 let po zrušení zásnub s Johnnym Deppem (59) Winona Ryder (50) konečně promluvila. Přiznala, že ji rozchod psychicky úplně rozložil a přirovnala svůj tehdejší stav ke své postavě Susanny Kaysen z filmu Narušená. Susanna v dramatu skončí v psychiatrické léčebně poté, co se pokusí o sebevraždu.

„Bylo to jako ‚Narušená’ ve skutečném životě,“ přirovnala v rozhovoru pro červencové vydání Harper's Bazaar herečka.

„Hrála jsem holku, která skončí mučená v zařízení pro duševně choré. Pamatuji si, jak jsem se na sebe dívala do zrcadla, namaskovaná modřinami a řeznými ránami a říkala si, že si dělám to samé, co ta malá holka, kterou hraji. Vůbec se o sebe nestarám,“ přiznala.

Oporou byla herečce kolegyně z dramatu Věk nevinnosti Michelle Pfeiffer. Ta ji prý v těžké chvíli ujistila, že se z toho dostane a temné období pomine.

„Nikdy jsem o tom nemluvila. Je to velmi osobní. Mám pro ty dny vyhrazené v srdci zvláštní místo. Někdo, kdo vyrostl ve světě sociálních sítí, to asi nepochopí,“ dodala.

Winona tehdy propadla depresím a žal utápěla v alkoholu. Užívala prášky na spaní a jednou usnula s cigaretou a probudila se obklopená plameny. Naštěstí se jí nic nestalo.

Vztah Deppa a Ryder, stejně jako jejich rozchod, byl v médiích hojně propírán. Přehnaná pozornost prý také byla příčinou rozchodu, mladý pár údajně nezvládal tlak. Články, které vycházely po ukončení jejich vztahu, herečku prý úplně odrovnaly a vzpamatovávala se roky.

K tomu se pak v roce 2001 přidal skandál, kdy Winonu zachytily kamery, jak krade v obchodě Saks Fifth Avenue. Našli u ní zboží v hodnotě přes 115 tisíc korun a odsoudili ji ke 480 hodinám veřejně prospěšných prací. Ryder se stáhla do ústraní a roky o věci nepromluvila.

Dnes je herečka v dlouhodobém spokojeném vztahu se Scottem Mackinlaym Hahnem a diváci ji mohou od roku 2016 vídat v seriálu Stranger Things, který se tento pátek dočká na Netflixu uvedení druhé části čtvrté série. Kromě toho v březnu uvedla thriller Gone in the Night. Dá se tedy říct, že se jí nedaří vůbec špatně. ■