Populární herec vzdal slavné manželce hold, že mu porodila zdravou dceru: Hejty, které za to schytal, ho rozplakaly

Chris Pratt (43) je hvězdou nového vydání magazínu Men's Health a v rozhovoru se rozpovídal mimo jiné o hejtech, které se na něj sesypaly poté, co vzdal hold své manželce Katherine Schwarzenegger (32) za to, že mu porodila zdravou dceru.

Své ženě vyšvihl poklonu na sociální síti loni v listopadu u příležitosti jejích narozenin. Sledující ho ale okamžitě začali kritizovat, že je kromě jiného necitlivý vůči svému prvorozenému dítěti.

Syn Jack, jehož má herec s první manželkou, herečkou Annou Faris, se totiž narodil o dva měsíce dříve a málem nepřežil. Vážil necelá dvě kila a první měsíc života strávil připojený na přístrojích. Statečný hoch se ze všeho vylízal, ale dodnes má bohužel zdravotní problémy. Především s očima a nohama.

„Bylo to fakt na ho*no. Můj syn to bude jednou číst, je mu devět. Je to vytesané do digitálního kamene,“ zhodnotil hejty herec.

„Docela mě to ranilo. Brečel jsem. Nelíbí se mi, že by krásné věci, které se v mém životě dějí, měly být pro mé blízké přítěží,“ dodal.

Bránil se, že mu post, který zněl: „Najděte si někoho, kdo se na vás bude dívat jako moje žena na mě. Miluji tě. Jsem za svou ženu nesmírně vděčný - dala mi krásnou, zdravou dceru“, přišel nevinný.

Fanoušci to ale tehdy viděli jinak, mnozí to vnímali jako kritiku Faris, se kterou byl ženatý v letech 2009-2018.

V tom roce si začal s dcerou Arnolda Schwarzeneggera (74), další rok už byli zasnoubení a vzali se o pár měsíců později. V srpnu 2020 přivítali dceru Lylu a letos v květnu druhou dcerku Eloise. ■