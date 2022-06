Bubílková o vtipu na adresu „žíznivé“ Patrasové: Dáda udělala chybu, že na to reagovala

Zuzana Bubílková komentovala svůj poslední ostrý vtípek. Herminapress

„Lidi zajímají někdy úplné blbiny. Co je na něčem takovém může zajímat? Asi budu uvažovat o tom, že se ze mě stane profesionální influencerka,“ řekla Super.cz Bubílková.

„Mám na to na Instagramu vesměs pozitivní komentáře lidí, kteří mají rádi humor. Najdou se ale samozřejmě některé komentáře zcela za hranou, které mi radí, abych šla raději vyhánět Ukrajince.“

Zuzana se domnívá, že se celá záležitost stala virální až v momentu, kdy na její příspěvek reagovala sama Dagmar Patrasová (66). „Ona udělala chybu, že na to reagovala, od té doby se strhla lavina. To jsou takové záhady, že dopředu netuší, co zabere, a co ne,“ krčí rameny Zuzana.

Bubílková prý nikoho nechtěla urazit, ale spíš jen lidi pobavit. „Takových příspěvků dávám několik za týden. Neměla jsem potřebu nikoho konkrétního urazit. Mohla jsem klidně napsat, že mám žízeň jako Upír Krejčí,“ smála se Zuzana Bubílková. ■