To je podoba! Muzikálová zpěvačka je k nerozeznání od své mladší sestry ze Superstar

Muzikálová zpěvačka Mária Bikarová úspěšně září v muzikálech, především na scéně v Brně, ale pomalu se přesouvá i do Prahy. Její sestra Lucie patřila před dvěma lety k nejúspěšnějším účastnicím Česko Slovenské Superstar. To, že si je lidé často pletou, je prý téměř na denním pořádku: „Já jsem na to zvyklá, protože jdu po ulici a někdo mě osloví, že by se se mnou rád vyfotil a já se vždycky ptám, jestli ví o tom, že nejsem Lucka, že jsem její ségra. “ Řekla pro Super.cz muzikálová zpěvačka.

Tuhle výhodu ale sestry nemohly využívat během školních let. Ač to nevypadá, dělí je od sebe nějaký ten rok: „Jít za školu a krýt se právě nešlo. Já jsem od Lucky starší o 7 let. Takže když mně bylo 15, tak ona byla ještě malý dítko,“ smála se Mária.

Rodačky z moravské metropole si tak našly své místo v českém šoubyznysu. Mladší Lucie, kterou diváci Superstar pojmenovali jako českou Arianu Grande, například natočila úspěšnou píseň s názvem Dokola, a to ve spolupráci s Janem Bendigem. Klip má na YouTube přes dva miliony zhlédnutí. Mária si naopak užívá toho, že se po dvouleté pauze může naplno věnovat muzikálovému hraní: „Bylo to na mě dlouhý, už jsem potřebovala do toho divadla, takže díky Bohu a těším se na září, doufám, že to zas nezavřou a budeme hrát.“ Dodala Mária Bikarová. ■