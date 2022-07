Syn Karla Vágnera prozradil, proč táta nedělá koncert k osmdesátinám: Bez Gotta, Žbirky a zdravé Hany Zagorové by to nebylo ono

Josef Vágner Super.cz

Se zpěvákem Josef Vágnerem (31) jsme se setkali na soustředění soutěže Anděl mezi zdravotníky, kde nejen zazpíval, ale také se fotil do kalendáře. Bylo to docela náročné. Dostal totiž přidělenou svěrací kazajku. Tu po něm oblékl ještě epidemiolog Roman Prymula. A jak to vypadalo, můžete vidět v našem videu.