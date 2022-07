Operní diva plánuje odvážné focení: Pět kilo a špek na břiše musí dolů, slíbila si

Pavlína Senič Super.cz

Už jednou natočila videoklip, kdy to vypadalo, jak by byla nahá. Teď operní pěvkyně Pavlína Senič (46) hubne kvůli dalšímu projektu. "Potřebuju shodit tak aspoň pět kilo, když to bude víc, nebudu se zlobit. Ale focení budu mít až na podzim, takže mám čas," svěřila před nastávající plavkovou sezónou.