Pamatujete si slovenskou SuperStar? V soutěži tohohle fešáka sbalila o 5 let starší Adela Banášová

Tomáš Bezdeda Super.cz

"Už to bude sedmnáct let od SuperStar, ale zpěvu se pořád věnuju. Není to lehké, zvlášť to období pandemie, ale to stojí za to a baví mě to," řekl Super.cz Tomáš, který během covidu nemusel dělat jinou profesi, skládal, psal a dal dohromady nové album, které vyjde na podzim.

Koncertovat bude samozřejmě na Slovensku, i když do Česka by se podíval rád. "Hráli jsme u vás párkrát, třeba na Česko Slovenském plese, do Prahy jezdím rád a Plzeň přímo miluju, mají tam skvělé pivo. A nebránil bych se československému duetu, ale teď chystám spolupráci s Barborou Piešovou, která vyhrála SuperStar v roce 2020. Honza Musil (55) mi kdysi dělal na Slovensku manažera a mám za sebou i společný projekt s Ondřejem Brzobohatým (39)," vysvětlil.

O duetů jsme se rychle dostali k jeho láskám. Právě s Adelou Banášovou totiž kdysi také duet nazpívali a natočili k němu klip.

"Písnička se jmenovala Obyčajné slová a byla přesně o tom vztahu, tedy o jeho konci, kdy už nemůžeme navzájem poslouchat svá slova a věty. Sice jsme ji natáčeli v průběhu vztahu, ale byla to taková předtucha toho, že se rozejdeme. Ale vycházíme spolu velmi dobře, občas si napíšeme, potkáváme se na různých projektech, naposledy na Let´s Dance," vyprávěl Tomáš, který je tři měsíce čerstvě zamilovaný a věří, že tentokrát to bude ta pravá. ■