Za drsnou holku není jen na jevišti: Rapperka Sharlota si střihla roli nezbednice

Sharlota se opět předvedla v roli herečky. Super.cz

Proč jsi přijala nabídku Matěje Derecka Harda ztvárnit roli nezbednice ve fotopohádce ZUličníci 2?

Pro mě to byla úplně jasná věc. Na žádný projekt, co mi Matěj v minulosti nabídl, jsem totiž ani jednou neřekla ne. Známe se už spoustu let a vždy mám jistotu, že půjde o velice rychlou a efektivní spolupráci. Takže ve chvíli, kdy mi nabídl roli v ZUličnících 2, kteří svým obsahem navazují na loňsku kampaň Ne! v přírodě, nebylo vůbec o čem přemýšlet. ZUličníci jsou takovou její zábavnou verzí pro děti. Ráda jsem se stala součástí edukativního projektu pro mladé lidi.

Jak ty se chováš k přírodě? Nechováš se jako nezbednice?

Myslím si, že tyto věci jsem měla odmalička dost jasně nastavené. Když jsem byla v tom vzdorovém věku tří let, tak jsem šla a jednou jsem šlápla na hlemýždě a dostala jsem tak strašně přes zadek, že jsem si už navždy zapamatovala, co se v přírodě dělat má, a co ne. Tady ty základní věci ohledně přírody, vyhazování odpadků atd. jsou něčím, co mě všeobecně strašně štve. Když vidím, že někdo něco vyhodí na zem, tak jsem schopná na něj začít řvát, ať to zvedne.

Toužíš si někdy zahrát v nějaké pohádce a jaká role by to byla?

Strašně po tom toužím. Vím, že je to problematické kvůli mému tetování, ale mohla bych být třeba nějaká ježibaba nebo čarodějnice, která je celá zahalená do hábitu, aby se nemuselo zakrývat tetování. Nebo nějaká novodobá princezna. Punková princezna. V rámci pohádek mám dlouho na wish listu i dabing. Takže kdyby proběhla nějaká pohádka skrz dabing a zpěv, tak si myslím, že by to velice dobře zafungovalo a bavilo mě to.

Čeká tě nějaký zajímavý filmový projekt?

Momentálně nečeká, ale je tu jiná velká věc. Přijala jsem totiž roli v muzikálu. Od června mám skoro každý den zkoušky na muzikál Okno mé lásky, který se bude hrát na Broadwayi. Premiéra bude na podzim. Je to pro mě nová zkušenost a velká výzva. ■