Z veselky nechtěla mít opileckou akci pro kamarády: Sharlota se podílela i na návrhu svých svatebních šatů

Na návrhu šatů se částečně podílela. Foto: Se souhlasem S. Frantinové

„Během některých dnů před svatbou jsem se zhroutila třeba jenom třikrát, haha. Je to náročné období. Pokud si nevěsta zařizuje věci sama a chce, aby byly podle ní a nemá k sobě pomocnou ruku, tak ten tlak a nervozita opravdu stoupá. A tím, že i skrz zkoušky v divadle mi zmizely veškeré volné dny na cokoliv, tak jsem všechno dělala po nocích a moc nespala. Důsledek se ukazoval přes den, kdy jsem byla schopná se rozbrečet, třeba když nemají moje oblíbené hranolky,“ svěřila se nám pár dní před svatbou.

Sharlota je známá svým specifickým a výstředním stylem. Proto všechny zajímalo, v jakém duchu se svatba ponese. Ona sama se ale o stylu veselky s nikým příliš nebavila. „Vše jsem chtěla mít pro rodinu a pro přátele jako překvapení. Myslím si, že právě to je na tom to hezké. Lidi nevěděli, do čeho jdou, a tak to bylo pro všechny překvapení.“

Zajímali jsme se o to, jestli si sama navrhovala šaty, jak se tomu stalo v minulosti. „Měla jsem troje šaty a v každých z nich je trošku něco ze mě. Někde jsem něco navrhovala, někde jsem jen náhodou něco našla. Je to mix všeho,“ říká Sharlota.

A bylo na veselce něco vyloženě netypické? „Celou svatbu jsem koncipovala tak, jak vnímám svatbu, a jak si myslím, že by měla vypadat. Spousta lidí totiž zapomíná, že to není rodinná sešlost, ale že je to opravdu oslava lásky dvou lidí. Snažila jsem se lidem připomenout, že je to opravdu takový očistný hezký rituál, a nejen pomyslná ožíračka.“

A kdy proběhne svatební cesta? „Svatební cesta je naplánovaná, ale proběhne nejdříve za rok,“ říká Sharlota Frantinová. ■