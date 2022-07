Ušetřete tisíce korun ročně z rodinného rozpočtu

Přes dva tisíce za výjezd zámečníka k zabouchnutým dveřím a několik tisíc za opravu rozbité pračky. Částky, které tisíce Čechů utrácí úplně zbytečně. Od teď to může být jinak, a to díky službě Domácí asistence od innogy, se kterou lze ušetřit tisíce korun ročně.

Už od 49 Kč měsíčně se totiž innogy postará o vaše rozbité domácí spotřebiče, ucpaný odpad či zabouchnuté dveře.

„Náš rozpočet není bůhvíjaký. Když mi manželka volala, že nefunguje pračka, trochu jsem se zděsil. Buď musíme koupit novou, anebo shánět a platit opraváře,“ říká Petr. Po příjezdu domů ho ale manželka uklidnila, energie mají u innogy a rovnou tam sjednala i službu innogy Domácí asistence, díky které za opravu 9 let staré pračky nezaplatí ani korunu. „Naše služba kryje spotřebiče a jejich funkčnost až do 10 let stáří a jako taková je na trhu ojedinělá,“ říká Kateřina Macková z innogy.

Se službou Domácí asistence si technika zavoláte domů kdykoliv.

FOTO: innogy.cz

Odteď už žádná panika

Rozbitá pračka, lednice či televize a okamžité hledání záručního listu ke spotřebiči je často první věc, kterou lidé dělají. “Není třeba panikařit a hledat doklad od spotřebiče. Stačí jednoduše vyfotit štítek spotřebiče, který je obvykle umístěný na zadní nebo boční straně spotřebiče a poslat nám ho,” doplňuje Kateřina Macková.

Rozbitý spotřebič může nadělat hodně starostí.

FOTO: innogy.cz

Stačí zvednout telefon

Často tápeme, komu vlastně zavolat a o jakou katastrofu se přesně jedná. S novou službou od innogy si stačí zapamatovat jen jedno číslo a o zbytek se postarají. Na pomoc přispěchá technik, instalatér, topenář, zámečník, elektrikář nebo plynař. Stačí zvednout telefon, popsat danou situaci a innogy katastrofu vyřeší. Více informací najdete na asistenceinnogy.cz. ■