Perličky z natáčení komedie Křtiny. Afro účes Dagmar Havlové i půvaby zpěvačky, která příliš brzy podlehla rakovině

Miloš Kopecký, Dagmar Havlová a Vlastimil Brodský v komedii Křtiny Foto: Prima Max

Ztřeštěná komedie Zdeňka Podskalského (✝70) je kořeněná slovním humorem i skvělými hereckými rolemi, které režisér se scenáristou Jaroslavem Dietlem (✝56) ušili na míru nejen oběma hlavním protagonistům, ale také Dagmar Veškrnové Havlové (69), Blance Bohdanové (✝91), Vlastimilu Brodskému (✝81), Michalu Peškovi (✝53) a Libuši Šafránkové (✝68).

Něco pro mykology

Kuriózní je, že většina postav je pojmenována po houbách. Kromě náměstka Čirůvky v ní figurují mj. kreslič Honza Ryzec, kartografka Hlívová či předseda MNV Kotrč. Dále v ní zaslechneme jména jako Liška, Kuřátko, Koloděj nebo Klouzek.

Šafránková i Havlová si užily své

Libuše Šafránková ve filmu hrála zdravotní sestřičku Naďu, která byla přítelkyní kresliče Ryzce (Michal Pešek). Natáčení pro ni bylo vyčerpávající, protože právě prodělala zápal plic. Neměla ani čas na pořádné doléčení – jinak by se film nestihl dotočit v termínu. Na jejím výkonu ale není pochopitelně nic znát, protože Šafránková byla profesionálka každým coulem.

Své si vytrpěla i Dagmar Veškrnová Havlová, která zde hraje atraktivní sekretářku Martinu. Kvůli roli si musela pořídit afro účes, což jí poškodilo vlasy. Trvalo nějakou dobu, než se jí kštice zregenerovala a vlasy vypadaly opět k světu.

Michal Pešek se krátce po tomto natáčení proslavil rolí mladého kriminalisty Jiříčka v seriálu Malý pitaval z velkého města (1982, 1986). Po roce 1989 hrál však jen velmi zřídka a věnoval se především podnikání. V roce 2012 podlehl rakovině.

Jak to bylo s knoflíčkem

Ve filmu je moc pěkná scéna, ve které kartografce Hlívové (Laďka Kozderková ✝37) odletí knoflíček z halenky a vystřelí přímo do oka jejímu šéfovi, náměstku Humplovi (Vlastimil Brodský). Scénka měla ale předobraz ve skutečné příhodě, která se stala režiséru Podskalskému právě s Laďkou Kozderkovou.

Seděli spolu v kavárně, a když se vnadná herečka natahovala pro cukr do kávy, uletěl jí knoflíček od halenky přímo do hrnku pana režiséra. Podskalský okamžitě zajásal, že to je výborný fór a že to musí dát do filmu.

Proslavil se i asistent režie

Veškeré scény odehrávající se v Kartografickém ústavu se točily v administrativní budově v Praze 10 poblíž Edenu. Dnes je tento dům známý jako Palác Kodaňská. Štáb zavítal i do Krhanic na Benešovsku.

Asistentem režiséra Podskalského byl tehdy 28letý Zdeněk Troška (69), kterého máme dnes spojeného především s letní trilogií Slunce, seno… (1983, 1989, 1991). ■