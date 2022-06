Letos oslavil 50. narozeniny: Co si Roman Vojtek nadělil ke kulatinám?

Roman Vojtek Super.cz

Oblíbený herec Roman Vojtek (50) zažívá úspěšné období. Po padesátce má vlastní show, kde může ukázat svůj moderátorský um. Řeč je o pořadu Moje místa - speciál: „Tohle je moc hezká moderace, alespoň z mého pohledu. Každý moderátor by chtěl mít svojí talk show. Já jsem součástí této a máme možnost si zvát lidi, které máme rádi, pokecat si s nimi a když se to bude líbit lidem, tak to bude nejkrásnější moderátorská medaile, kterou můžeme dostat,“ svěřil své pocity Super.cz

Kulaté narozeniny zatím oslavil pouze v kruhu rodinném: „Něco si z té oslavy pamatuji. Moc jsem to slavit nechtěl, zatím se mě to nedotklo. Neměl jsem z toho žádnou depku. Tělo mě poslouchá, hlava taky. Mám zdravé děti, krásnou, úžasnou ženu,“ nemůže si Roman stěžovat.

Otec tří dětí se s rodinou rozhodl, že o prázdninách zůstanou věrní především Česku, na pláž k moři se tedy zatím nechystají: „Už máme naplánovaných několik výletů k nám na Valašsko, potom na Lipno a do Alp do hor. Byli jsme tam nedávno a překvapilo nás to, jaká je to pecka. Taky máme loď na Lipně a tam jsme pečení vaření,“ dodal Roman Vojtek během rozhovoru.

Co ale Romana překvapilo, je vysvědčení jeho dětí. Co konkrétně ho zaskočilo? To se dozvíte v našem videu. ■