Drew Barrymore ve filmu E.T.-Mimozemšťan Profimedia.cz

Bytosti z vesmíru by z nás nejspíš ve vteřině nadělaly sekanou, a tak je vnímáme hlavně jako zákeřné bestie a točíme o nich i děsivé filmy – namátkou Vetřelec (1979), Věc (1982), Predátor (1987), Mars útočí! (1996), Znamení (2002) nebo Válka světů (2005). Existuje ale pár výjimek z pravidla a některé ze sci-fi snímků nám představují mimozemšťany jako sice trochu zvláštní, leč veskrze přátelské tvory. Patří k nim i slavný E.T.-Mimozemšťan, od jehož premiéry uplynulo letos v červnu neuvěřitelných 40 let.

Nevhodné pro děti?

Filmoví diváci v socialistickém Československu si na jeden z největších blockbusterů všech dob museli pár let počkat – E.T. u nás přišel do kin až v roce 1985. Ale aspoň že tak, protože v některých zemích byl tento sci-fi příběh mládeži nepřístupný.

A pozor, nešlo o žádné totalitní režimy, nýbrž o skandinávské země, kde usoudili, že postava E.T. by mohla křehkou dětskou psychiku rozhodit. Severským úřadům také vadilo, že ti nejmenší ve snímku řeší dospělé problémy, což jim vůbec nenáleží. Ve Francii se zase nesměly prodávat postavičky E.T., protože nevyhovovaly jakémusi tamějšímu zákonu.

U nás se figurky také neprodávaly, ale to proto, že jsme tu měli socialistický maloobchod. Každopádně E.T.-Mimozemšťan se čs. divákům líbil a do roku 1989 se s bezmála 2,6 miliony diváků stal nejnavštěvovanějším americkým filmem.

V přísném utajení

Režisér Steven Spielberg (75) uvedl, že příběh v sobě nosil už od dětství. Film prý vlastně reflektuje rozvod jeho rodičů a ztrátu (a hledání) otcovského vzoru. Natáčení od začátku probíhalo v přísném utajení, protože Spielberg měl strach, aby mu nápad někdo nevyfoukl. Herci a štáb byli vázáni mlčenlivostí pod hrozbou vysokých pokut. Nikdo nesměl mluvit s médii a na veřejnost nesměly proniknout žádné fotky E.T.

Něco tak ošklivého, až je to krásné

Postavička mimozemského hrdiny vyšla na 1,5 milionu dolarů a vytvořil ji proslulý tvůrce filmových triků a efektů Carlo Rambaldi. Zadání od Spielberga bylo následující – E.T. měl být tak ošklivý, že by ho mohla milovat jen vlastní matka. Italský tvůrce si dal opravdu záležet a za svou invenci byl právem oceněn Oscarem.

Pohyb postavičky z polyuretanu, latexu, oceli ovládali herci Tamara de Teaux a Pat Bilon, kteří měřili 89, resp. 86 cm, a také 12letý chlapec, který se narodil bez nohou, ale naučil se chodit po rukou. Právě ten účinkoval ve scéně, kdy je E.T. opilý a vrávorá po kuchyni.

Bubenice punkové kapely

Dětské představitele si Spielberg vybíral z více než tří stovek dětí. Henry Thomas (50), který ztvárnil roli Elliota, si získal pozornost improvizovanou scénkou, ve které se dokonce rozplakal. Drew Barrymore (47), která byla obsazena do role Elliotovy sestry Gertie, si zase filmaře získala bujnou fantazií.

Na castingu tvrdila, že je ve skutečnosti bubenicí punkové kapely, jejíž členové vystupují nalíčeni tak, aby je nikdo nepoznal.

Bez Indiana Jonese

Ve snímku jsme málem viděli i Harrisona Forda (79). Slavný herec měl ztvárnit ředitele školy, do které chodí Elliot. Svoje scény dokonce i natočil, jenže jeho cameo spíš odvádělo pozornost od příběhu, a tak ho tvůrci nakonec úplně odstranili. Henry Thomas se později nechal slyšet, že setkání s představitelem Indiana Jonese pro něj bylo životním zážitkem, protože jeho nejoblíbenějším filmem byli tehdy právě Dobyvatelé ztracené archy (1981). ■